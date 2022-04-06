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Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів – голова області

Ірина БалачукСереда, 6 квітня 2022, 10:23
Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів. Скриншот з відео росіійського пропагандистського видання РИА Новости

Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося трохи зламати.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом"

Пряма мова Гайдая: "Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією".

Деталі: Водночас Гайдай додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".

Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

Передісторія: 

  • 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.
  • 3 квітня Гайдай повідомив, що у Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці. 
  • Майже з перших днів війни з Хортівим не було зв'язку, тому 4 квітня Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.  

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Теми: Луганська областьвійнадержзрада
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