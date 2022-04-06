На середу погодили 11 гуманітарних коридорів

6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Деталі: Погоджені коридори:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

З Токмака до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

З Енергодара до Запоріжжя на власному транспорті.

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З Гуляйполя до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

З Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

З Сєвєродонецька до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З Лисичанська до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З Попасної до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З Гірського до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

З Рубіжного до міста Бахмут.