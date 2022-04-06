На середу погодили 11 гуманітарних коридорів
6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram
Деталі: Погоджені коридори:
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
З Токмака до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
З Енергодара до Запоріжжя на власному транспорті.
З Гуляйполя до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
З Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
З Сєвєродонецька до міста Бахмут.
- Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
З Лисичанська до міста Бахмут.
- Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З Попасної до міста Бахмут.
- Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
З Гірського до міста Бахмут.
- Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
З Рубіжного до міста Бахмут.