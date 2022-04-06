Росіяни знищили завод на Дніпропетровщині

Увечері 5 квітня через ворожу атаку сталися вибухи на заводі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, його експлуатація більше неможлива.

Джерело: ДСНС області

Деталі: На заводі загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано.

Але ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту.

Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо: У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод.