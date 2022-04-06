Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: ракети знищили нафтобазу, загорівся завод

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 08:06
Дніпропетровщина: ракети знищили нафтобазу, загорівся завод
Нафтобаза, ілюстративне фото з сайту setam.net.ua

У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасили до ранку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч була тривожна і складна. 

Реклама:

Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне"

Деталі: О 8.15 Резніченко уточнив, що "пожежу на заводі щойно загасили".  Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. 

На щастя, ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Пізно ввечері 5 квітня у Дніпропетровській області чули вибухи, очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.

Ввечері 30 березня російська ракета влучила в завод у Новомосковську, ще одна – у нафтобазу у Дніпрі.

Теми: Дніпропетровська областьвійнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: