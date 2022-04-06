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Дніпропетровщина: ракети знищили нафтобазу, загорівся завод

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 08:06
Нафтобаза, ілюстративне фото з сайту setam.net.ua

У Дніпропетровській області російські ракети вночі знищили нафтобазу й підпалили завод, пожежу гасили до ранку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч була тривожна і складна. 

Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне"

Деталі: О 8.15 Резніченко уточнив, що "пожежу на заводі щойно загасили".  Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин. 

На щастя, ніхто не постраждав.

Цьому передувало: Пізно ввечері 5 квітня у Дніпропетровській області чули вибухи, очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.

ВІДЕО ДНЯ

Ввечері 30 березня російська ракета влучила в завод у Новомосковську, ще одна – у нафтобазу у Дніпрі.

Теми: Дніпропетровська областьвійнапожежа
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