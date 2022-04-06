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Жириновський таки помер

Роман ПетренкоСереда, 6 квітня 2022, 13:06
ЖИРИНОВСЬКИЙ У ДЕРЖДУМІ У ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ДЕРЖДУМИ РФ

Російський політик Володимир Жириновський помер, тепер повідомили офіційно.

Джерело: спікер Думи В’ячеслав Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Після тяжкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський.

Яскравий талановитий політик. Людина, яка глибоко розуміла, як влаштований світ, і багато чого передбачала.

Його особистість настільки масштабна, що без нього важко уявити історію розвитку політичної системи сучасної Росії".

Передісторія: У Росії сенатори ще 25 березня повідомляли, що Жириновський помер, а потім видаляли повідомлення.

Влада це заперечувала та називала його "великим молодцем".

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