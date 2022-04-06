Жириновський таки помер
Середа, 6 квітня 2022, 13:06
Російський політик Володимир Жириновський помер, тепер повідомили офіційно.
Джерело: спікер Думи В’ячеслав Володін у Telegram
Пряма мова Володіна: "Після тяжкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський.
Реклама:
Яскравий талановитий політик. Людина, яка глибоко розуміла, як влаштований світ, і багато чого передбачала.
Його особистість настільки масштабна, що без нього важко уявити історію розвитку політичної системи сучасної Росії".
Передісторія: У Росії сенатори ще 25 березня повідомляли, що Жириновський помер, а потім видаляли повідомлення.
ВІДЕО ДНЯ
Влада це заперечувала та називала його "великим молодцем".