У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує
П'ятниця, 25 березня 2022, 09:59
Російські ЗМІ та сенатори повідомили про смерть глави фракції ЛДПР у Держдумі РФ Володимира Жириновського.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на сенатора Олександра Пронюшкина, РБК з посиланням на джерела у Держдумі, наближений до ФСБ РФ телеграм-канал Mash, пропагандисти Sputnik
Деталі: Зазначається, що російський політик помер у віці 75 років.
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Повідомляється, що останню добу він провів у комі.
Тим часом спікер думи В'ячеслав Володін каже, що Жириновський все ще живий. МОЗ РФ також каже, що стан Жириновського "стабільний".
Пряма мова Володіна: "Стан його дійсно тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ.
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Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець".