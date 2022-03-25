У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує

Російські ЗМІ та сенатори повідомили про смерть глави фракції ЛДПР у Держдумі РФ Володимира Жириновського.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на сенатора Олександра Пронюшкина, РБК з посиланням на джерела у Держдумі, наближений до ФСБ РФ телеграм-канал Mash, пропагандисти Sputnik

Деталі: Зазначається, що російський політик помер у віці 75 років.

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Повідомляється, що останню добу він провів у комі.

Тим часом спікер думи В'ячеслав Володін каже, що Жириновський все ще живий. МОЗ РФ також каже, що стан Жириновського "стабільний".

Пряма мова Володіна: "Стан його дійсно тяжкий. Сьогодні йому зробили КТ.

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Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець".