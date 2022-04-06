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Ворог все ще прагне продовжити "наступальну операцію" – зведення Генштабу

Світлана КізіловаСереда, 6 квітня 2022, 20:31
Ворог все ще прагне продовжити наступальну операцію – зведення Генштабу
Росыйськы загарбники, фото GettyImages

Росіяни продовжують намагання підготувати наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, водночас росіяни пробвдують нести втрати за відступати.

Джерело: зведення Генерального штабу щодо російського вторгнення станом на 18.00

Деталі: Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.

Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.

Також в українському Генштабі констатують, що триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил російської федерації на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусі до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу .

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На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу РФ здійснює перегрупування.

Також ворог розпочав використання залізничного сполучення - зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (РФ) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення.  Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

  • Кремінна
  • Піски
  • Очеретино
  • Розівка
  • Новобахмутівка
  • Новосілка Друга
  • Мар’їнка
  • Красногорівка

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

Водночас в результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка на Херсонщині.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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