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Кількість жертв обстрілу Вугледара зросла до чотирьох

Середа, 6 квітня 2022, 20:51

Кількість жертв внаслідок обстрілу місця роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі Донецької області зросла до 4 осіб. 

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

Пряма мова: "Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених".

Що ще важливо: Крім того, за словами Кириленка, двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки.

Також у середу росіяни відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: вдень у Вугледарі Донецької області росіяни обстріляли з артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги – дві людини загинуло, п’ятеро отримали поранення

Теми: Донецька областьвійнаРосія
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