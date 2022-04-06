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Донбас: українські захисники знищили 21 одиницю техніки і 2 літаки росіян

Денис КарловськийСереда, 6 квітня 2022, 22:53
Донбас: українські захисники знищили 21 одиницю техніки і 2 літаки росіян
фото ілюстративне: пресцентр оос

В зоні проведення операції Об’єднаних сил українські захисники знищили 21 одиницю військової техніки та 2 літаки російських окупантів.

Джерело: пресштаб ООС

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. 

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Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника".

Деталі: Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два літаки, одну крилату ракету й безпілотник російських загарбників.

На Луганському та Донецькому напрямках українські захисники продовжують виконувати оборонну операцію.

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Теми: ООСДонбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасі
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