ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів

Федеральне бюро розслідувань США отримало контроль до тисяч маршрутизаторів і брандмауерів російських хакерів.

Джерело: Reuters

Деталі: Операція була кроком на випередження, щоб зупинити російських хакерів у мобілізації зламаних пристроїв у "ботнеті", які можуть атакувати інші сервери шкідливим трафіком.

"Ботнет" контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії відкрито приписували наприкінці лютого "Sandworm" – одній із хакерських команд російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували у здійсненні кібератак.

Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що працівники ФБР за рішенням суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе програмне забезпечення та переналаштувати пристрої.

"Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, якими користуються тисячі компаній для безпеки мережі по всьому світу. Ми зачинили двері, через які росіяни проникали до них", — сказав Рей.