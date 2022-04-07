У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані для окупантів

У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані та передавав їх російським військовим.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "…у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим РФ. Чоловіка тримають під вартою".

Нагадаємо: Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.