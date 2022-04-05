Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Конотопському районі знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців

Ольга Глущенко Вівторок, 5 квітня 2022, 04:47

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.

Джерело: Facebook Живицького

Пряма мова: "Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків.

Реклама:

На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців".

Нагадаємо:

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: