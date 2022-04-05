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У Конотопському районі знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців

Ольга Глущенко Вівторок, 5 квітня 2022, 04:47

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.

Джерело: Facebook Живицького

Пряма мова: "Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків.

На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців".

Нагадаємо:

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

Теми: Сумська областьвійна
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