У Конотопському районі знайшли щонайменше трьох закатованих росіянами українців
Вівторок, 5 квітня 2022, 04:47
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.
Джерело: Facebook Живицького
Пряма мова: "Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків.
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На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців".
Нагадаємо:
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