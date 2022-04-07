У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками

У Боромлянській громаді Сумської області виявили тіло закатованого чоловіка із зав’язаним обличчям і зв’язаними руками.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "На території громади (Боромлянської – ред.) продовжують знаходити закатованих ворогами людей.

У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани.

На даний час особа загиблого не встановлена.

Цими випадками займається прокуратура".

Нагадаємо: Раніше Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.