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У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 04:18
У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками
зруйновані ворогом будинки на Сумщині, фото: facebook

У Боромлянській громаді Сумської області виявили тіло закатованого чоловіка із зав’язаним обличчям і зв’язаними руками.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "На території громади (Боромлянської – ред.) продовжують знаходити закатованих ворогами людей.

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У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани.

На даний час особа загиблого не встановлена.

Цими випадками займається прокуратура".

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Нагадаємо: Раніше Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.

Теми: Сумська областьвійна
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