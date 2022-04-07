У громаді на Сумщині виявили закатованого зі зв’язаними руками
Четвер, 7 квітня 2022, 04:18
У Боромлянській громаді Сумської області виявили тіло закатованого чоловіка із зав’язаним обличчям і зв’язаними руками.
Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький
Пряма мова: "На території громади (Боромлянської – ред.) продовжують знаходити закатованих ворогами людей.
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У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани.
На даний час особа загиблого не встановлена.
Цими випадками займається прокуратура".
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Нагадаємо: Раніше Живицький повідомив про трьох знайдених закатованих людей у Конотопському районі.