Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніки типу Mastiff або Chakal.

Джерело: The Times

Деталі: У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff.

А також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.

"Про подальшу підтримку (України - ред.), включно протитанковими та зенітними ракетами, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.