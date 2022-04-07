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Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 06:26
Британія надасть Україні бронетехніку – The Times
військова техніка, ілюстративне фото Getty Images

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніки типу Mastiff або Chakal.

Джерело: The Times

Деталі: У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff.

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А також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчань.

"Про подальшу підтримку (України - ред.), включно протитанковими та зенітними ракетами, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.

Теми: Велика Британіязброя
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