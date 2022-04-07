США не розробили процедури прийому біженців з України

Для біженців з України, які хотіли б знайти прихисток у Штатах, бюрократичні процедури і відсутність чітких правил створюють проблеми.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Президент Байден оголосив, що США ухвалять 100 тисяч українських біженців – але процесуально-юридичні деталі цієї ініціативи поки що не відомі.

На сайті Білого дому йдеться: "Сполучені Штати оголошують про плани прийняти до ста тисяч українців та людей інших національностей, які рятуються від російської агресії, та відкрити для них значну кількість юридичних можливостей, включаючи програму США щодо набуття статусу біженця. Особливо ми працюємо над тим, щоб розширити і розвинути нові програми спеціально для українців, які мають родичів у США".

Але як саме сто тисяч українських біженців потраплять до США – поки що не ясно. Ні адміністрація США, ні імміграційні служби не оприлюднили процесуально-юридичних деталей та вимог для набуття статусу біженця українцями.

"Наша перша реакція – дуже позитивна. Ми аплодуємо цьому рішенню. Наша перша реакція: вау, – сказав генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов. – Але як бюрократи, ми, консули, перш за все повинні бачити документи. Ми повинні побачити закони, в яких йдеться, як нам треба діяти, що ми маємо робити. Які правила, за якими наші біженці прибуватимуть сюди".

Подібної гуманітарної кризи Європа не бачила з Другої світової війни. Понад десять мільйонів переміщених осіб – шість з половиною мільйонів усередині України, чотири мільйони триста тисяч – за її межами. Найбільша кількість українських біженців знаходиться у Польщі – два мільйони триста тисяч людей. Причому таборів для біженців там практично немає – більшість українців розселяють у польських сім'ях. Білий дім обіцяє надати мільярд доларів європейським країнам, які здебільшого несуть на собі тягар кризи.

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"Я хочу нагадати, що США не будуть головною країною, куди поїдуть українські біженці, – сказав генеральний консул Польщі у Нью-Йорку Адріан Кубіцкі. - Логістично перетин океану зараз неможливий для більшості з них.

Ми в Польщі також бачимо, що вони вважають за краще залишатися поблизу українського кордону. Вони хочуть зберігати зв'язок із своєю країною. Вони сподіваються незабаром повернутися до України. Отже, ми не думаємо, що з Польщі до США поїде велика кількість людей".

У Брукліні в офісі імміграційного адвоката Наталії Князєвої телефон не замовкає ні на хвилину.

"Мені доводиться працювати по 18 годин, без відпочинку, без вихідних, бо величезна кількість людей, – розповідає Князєва. – У нас дуже велика діаспора в Нью-Йорку українська, дуже згуртована, і люди все діляться контактами та дзвонять щодня. У когось там сім'ї, батьки, діти".

Князєва мало чим може порадувати своїх клієнтів – оскільки інформації про процедуру набуття статусу біженця для українців у США поки що немає. США також не планують евакуювати українців з Європи повітрям, як вони робили з деякими афганськими сім'ями в останні тижні виведення американських військ з Афганістану.

Навіть правил для отримання "статусу тимчасового захисту" – TSP – про який раніше заявляла адміністрація Байдена, на офіційних сайтах поки що не опубліковано. Цей статус може бути наданий українцям, які на 1 березня цього року вже перебували в США. Статус дозволяє перебувати у США 18 місяців та отримати дозвіл на роботу.

Українці, які вже перебувають у штаті Нью-Йорк за туристичною візою, можуть отримати безкоштовну медичну страховку – "Медікейд", а їхні діти можуть безкоштовно та законно навчатися у школі.

Що передувало: Раніше американський уряд підтвердив свої плани про прийняття до 100 тисяч громадян та жителів України, які втікають від російського військового вторгнення.