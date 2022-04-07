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Напад Росії на Україну: зросла кількість поранених дітей, загинули – 167

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 08:55
Результати російських обстрілів у м. Бородянка під Києвом. Фото ДСНС

Щонайменше 167 українських дітей загинули внаслідок нападу Росії на Україну, 297 – отримали поранення. Ці цифри не враховують загиблих та поранених у Маріуполі та інших місцях ведення активних бойових дій.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 167.  Зросла кількість поранених – більше 297.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Київській (86), Донецькій (81), Харківській (73), Чернігівській (50), Миколаївський (39), Луганській (32), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо. 

6 квітня до моргу доставили тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу с. Ягідне Чернігівської області.

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Також стало відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, російські окупанти обстріляли цивільне населення смт. Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.

22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, з них 84 зруйновані повністю.

Теми: Українавійнадіти
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