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Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 09:00

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання, повідомляє "Європейська правда".

"Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але і також важчої зброї, і багато інших видів підтримки України", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники постачають зброю для забезпечення її права на самооборону.

Напередодні Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може тривати протягом багатьох місяців або навіть років, тому країни НАТО мають розглядати довгострокові плани продовження допомоги Україні. 

За даними ЗМІ, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні буде довгою та виснажливо, країни НАТО розходяться щодо того, як найкраще діяти на наступному її етапі.

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Теми: НАТОУкраїназброя
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