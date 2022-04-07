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Прикрити мародерів: російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень біля України

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 11:48
Прикрити мародерів: російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень біля України
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Після розголосу про окупантів-мародерів російський оператор доставки вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Джерело: BBC News

Деталі: Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів СДЕК відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

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Передісторія: Білоруські опозиційні журналісти отримали відео з камер спостереження служби доставки "СДЕК", на яких видно, як російські окупанти оформляють пограбоване майно з України.

Теми: Росіяокупаціявійна
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