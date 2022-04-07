Прикрити мародерів: російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень біля України
Четвер, 7 квітня 2022, 11:48
Після розголосу про окупантів-мародерів російський оператор доставки вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.
Джерело: BBC News
Деталі: Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів СДЕК відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.
Передісторія: Білоруські опозиційні журналісти отримали відео з камер спостереження служби доставки "СДЕК", на яких видно, як російські окупанти оформляють пограбоване майно з України.
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