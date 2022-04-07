Дочки Путіна під санкціями: що про них відомо

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти дочок Володимира Путіна – Катерини Тихонової та Марії Воронцової – про яких президент Росії ніколи публічно не говорив.

Джерело: Міністерство фінансів США, РБК та інші ЗМІ

Дослівно Мінфін США: "Катерина Володимирівна Тихонова та Марія Володимирівна Воронцова – дочки президента Росії Путіна.

Тихонова – технічний керівник, чия робота підтримує Уряд РФ та оборонну промисловість.

Воронцова керує фінансованими державою програмами, які отримали від Кремля мільярди доларів на дослідження в галузі генетики та перебувають під особистим контролем Путіна.

Тихонову й Воронцову внесено до списку відповідно до наказу №14024 за те, що вони є повнолітніми дітьми Путіна – особи, майно та майнові інтереси якої заблоковані відповідно до наказу №14024".

Деталі: Додана до списку санкцій Марія Воронцова народилася в 1985 році в Ленінграді, а Катерина Тихонова – в 1986 році в Дрездені.

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ЗМІ називали їх дочками Путіна, але сам президент РФ офіційно не визнає дочок, захищаючи своє особисте життя.

Проте Путін виступав із дочками на офіційних заходах: у червні 2021 року Катерина та Марія були спікерами на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому виступав і Володимир Путін. Дочки російського президента використовують інші прізвища.

Ендокринолог Марія Воронцова – член ради з реалізації Федеральної науково-технічної програми розвитку генетичних технологій, провідний науковий співробітник НМІЦ ендокринології МОЗ та заступник голови Російського товариства молодих ендокринологів.

Катерина Тихонова обіймає посаду заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та керує фондом "Національний інтелектуальний розвиток", поєднуючи цю посаду з посадою голови Центру національного інтелектуального резерву (ЦНДР, підрозділ МДУ).

Обидві структури працюють під брендом "Иннопрактика". "Иннопрактика" займається розробками у сфері високих технологій та є одним із розробників концепції технологічної долини на базі МДУ.

Марія й Катерина були народжені у шлюбі Володимира Путіна з Людмилою Шкребневою, шлюб цей розпався у 2013 році.

Марія одержала ім'я на честь матері Володимира Путіна – Марії Іванівни Шеломової. Згодом взяла прізвище Воронцова.

За даними ЗМІ, Марія одружена з голландцем Йоррітом Йоостом Фаассеном – бізнесменом, колишнім топменеджером "Газпромбанку" та російської консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, народжений у 2012 році у Москві.

2014 року з'явилася інформація, що сім'я Марії живе у Ворсхотені на півдні Нідерландів, але 2015 року Путін стверджував, що жодна з його дочок ніколи не жила за кордоном.

На початку 2019 року Воронцова стала співвласницею петербурзької фірми "Нова медична компанія" ("Номеко") і взялася за створення багатофункціонального медичного комплексу. Проєкт оцінювали у майже 634 мільйони доларів.

За даними ЗМІ, шлюб Марії з Фаассеном нещодавно розпався і бізнес опинився під загрозою.

Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього по батькові своєї бабусі по материнській лінії, Катерини Тихоновни Шкребневої, і ставши Катериною Тихоновою.

Катерина з лютого 2013 року по січень 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим – сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія" та товариша Путіна з кооперативу "Озеро".

У Путіна можуть бути й інші діти – деякі ЗМІ вважають Луїзу Розову (Єлизавету Кривоногих) позашлюбною дочкою президента РФ, також у Путіна можуть бути спадкоємці від Аліни Кабаєвої, відносини з якою не афішувалися.

За даними ЗМІ, у Кабаєвої четверо дітей (двоє хлопчиків та дівчата-двійнята), вона живе з ними у Швейцарії. Після вторгнення Росії в Україну активісти вимагали її депортації зі Швейцарії.

У Путіна є щонайменше два онуки. Кількість онуків Путін також приховує з міркувань безпеки.

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