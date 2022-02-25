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Білий дім оголосив санкції проти Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:17
Білий дім оголосив санкції проти Путіна
Байден і Путін у Женеві 2021 року, фото Getty Images

Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Про це повідомила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки", - сказала Псакі, додавши, що деталі цих санкцій оголосять згодом.

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У п’ятницю стало відомо, що Європейський союз заморозить активи Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Влада Великої Британії в п'ятницю також внесла президента РФ і главу МЗС РФ до санкційного списку Сполученого Королівства. Санкції передбачають заморожування активів.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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Теми: СШАПутінсанкції
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