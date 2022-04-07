Офіцера КДБ Білорусі "розірвало на шматки" біля кордону з Україною – ЗМІ

У зоні відселення Гомельської області Білорусі виявлено міни, на одній із них підірвався співробітник білоруського Комітету держбезпеки.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: 5 квітня жителі Мозиря помітили, що співробітники ДАІ перекрили вулицю Ленінську в районі будинків 10 та 12. Там розташована будівля місцевого КДБ. З воріт виїхав мікроавтобус ритуальної служби, за ним "люди в цивільному" та військові.

У той же час білоруські Telegram-канали почали повідомляти, що біля кордону з Україною підірвалися на міні чи то співробітники КДБ, чи то прикордонники чи природоохоронні інспектори.

"Радыё Свобода" зібрала те, що відомо зараз.

У Мозирі мікроавтобус похоронної служби виїхав із двору будівлі, де розташований Мозирський міський відділ КДБ Гомельської області. Видання має підтвердження цього. За ритуальним мікроавтобусом слідували чоловіки у цивільному, за ними – чоловіки у військовій формі. Поруч був припаркований автомобіль Toyota з літерою "V" на борту (один із розпізнавальних знаків, що використовується російськими військовими під час війни проти України).

Одне з джерел білоруського видання повідомило, що ховали місцевого співробітника КДБ, підполковника Андрія Р. Людина з такими особистими даними справді служила у КДБ. У 2018 році він отримав нагороду від Мозирської влади, присвячену 100-річчю Збройних Сил.

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Інше джерело "Свабоди" повідомляє, що УАЗ, в якому знаходився співробітник КДБ, підірвався на міні в зоні відселення, біля села Біла Сорока Наровлянського району Гомельської області РБ.

"Це білоруська територія, звідки там міни? Але є інформація, що водія просто розірвало на шматки. Після цього місцевість обстежили і виявили ще десять мін. Звідки вони поки що невідомо", - сказало джерело.

Офіційної інформації про загибель двох людей не надходило. Державні ЗМІ РБ, зокрема мозирська газета "Жыццё Палесся", некрологів не публікували.

Нагадаємо: Хоча режим Лукашенка офіційно не оголосив війну Україні, він продовжує надавати територію країни російському агресору як майданчик для дислокування і перекидання військ. З території Білорусі російська армія завдає авіа та ракетних ударів по мирних містах України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов неодноразово закликав білорусів не дозволити втягнути себе у війну РФ проти України: краще залишатися вдома, ніж вертатись назад вантажем "200".

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