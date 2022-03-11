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Данілов попередив білорусів: Краще бути вдома, ніж стати "вантажем 200"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 19:41
Данілов попередив білорусів: Краще бути вдома, ніж стати вантажем 200
Данілов у телеефірі 11 березня

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до війни РФ проти України, але попереджає, що краще їм залишатися вдома.

Джерело: Данілов в спільному ефірі телеканалів 11 березня

Деталі: Секретар РНБО підтвердив, що на кордоні України з Білоруссю у п'ятницю була провокація літаків РФ.

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За словами Данілова, щоб не  провокувати Республіку Білорусь на відкриту агресію, Україна "стримується, як може". Але, якщо хоч один вояка Лукашенка пересіче наш кордон, українська армія відразу буде давати відсіч.

Пряма мова: "Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що це для нас небезпечна ситуація, якщо білоруси приєднаються до рашистів. Але ми до цього так само будемо готові, і я попереджаю всіх білорусів - краще залишатися вдома, ніж відправлятися додому вантажем "200", як відправляється зараз велика кількість російських солдатів".

Що передувало: Командування Повітряних сил ЗСУ та прикордонники повідомили, що о 14:30 дня 11 березня російські літаки залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли білоруські села поблизу держкордону України з Білоруссю. 

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Нагадаємо: За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.

Лукашенко від самого початку втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі. Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Теми: війнаБілорусьРНБО
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