Мер Балаклії Столбовий втік до Росії разом із сім'єю - Харківська ОВА

7 квітня стало відомо, що балаклійський міський голова Іван Столбовий залишив територію громади та виїхав до РФ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Факти"

Пряма мова Синєгубова: "За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного мешканця населеного пункту".

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Деталі: За словами голови Харківської ОВА, щодо Столбового є кримінальне провадження, тривають слідчі дії, наслідком яких, на переконання Синєгубова, стане оголошення підозри.

Нагадаємо: Російські війська зайшли до Балаклії на початку березня.

26 березня повідомлялося, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.

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Але вже 28 березня з'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений і вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.