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Харківщина: мер Балаклії у місті, каже, що домовився з російськими окупантами

Світлана КізіловаПонеділок, 28 березня 2022, 22:46
Іван Столбовий, фото з сайту Укрінформ

З'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений та вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.

Джерело: Столбовий, якого цитує Суспільне, жителі Балаклії, голова Ізюмської райдержадміністрації Степан Масельський

Пряма мова Масельського: "(Столбовий) живий, здоровий, неушкоджений. Він та його родина. Наскільки мені відомо, вони вільно переміщаються містом Балаклія і на зв’язок не виходять".

Деталі: Суспільне уточнює, що у мережі тим часом з’явилося відео з Іваном Столбовим, на якому він повідомляє жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, "хоча була можливість поїхати на захід України, кудись ще". Він говорить, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає", вочевидь, маючи на увазі повну блокаду міста.

Пряма мова Столбового: "Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони запропонували теж свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги… Там буде борошно, картопля, не знаю що буде ще. Як ви вважаєте, (яке) ваше рішення - брати чи не брати. Але у нас більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте?

Ваше право, тому що на сьогоднішній день заблоковано... Ми будемо усе робити, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними зустрічатися, щоб нам давали допуск і з підключення електроенергії і води тощо. Ніякими іншими питаннями ми більше займатися не будемо, займатимемося життєдіяльністю нашого міста".

Деталі: Столбовий додав, що "ситуація непроста. Війна". Він закликав не вчиняти мародерства, терористичних дій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

26 березня повідомлялося, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.

Російські війська окупували Балаклію на початку березня.

Теми: Харківська областьвійнаокупаціяРосія
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