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Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 14:23
закатовані цивільні у бучі, фото дмитра ларіна, уп

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що з кожним днем ​​зростає кількість виявлених тіл у місті, і майже всі – застрелені.

Джерело: Федорук в інтерв'ю DW

Пряма мова Федорука: "Станом на вчорашній вечір (6 квітня – ред.) було 320 цивільних. З тілами зараз працюють фахівці – криміналісти, правоохоронці, але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

Тому що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, закопували тіла.

Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтаскували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла.

Деталі: На уточнююче запитання журналіста, чи гинули в основному через розстріли або внаслідок артилерійських обстрілів, мер відповів: "Практично 90% - це кульові враження, а не осколкові".

Нагадаємо: Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.

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Теми: БучавійнаРосія
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