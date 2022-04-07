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Мукачево "дерусифікували" від Пушкіна

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 14:26

Влада Мукачева на Закарпатті ухвалила рішення демонтувати деякі пам’ятники та пам’ятні знаки з метою дерусифікації через військову агресію РФ проти України.

Джерело: Мукачівська міська рада у Facebook

Дослівно: "В Мукачеві позбуваються російсько-імперського минулого.

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України".

 

Деталі: Зокрема овідомляється, що 6 квітня вже було демонтовано погруддя Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1 (перша школа відмовляться від присвоєного імені О.С. Пушкіна).

Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи.

Теми: Мукачевевійна
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