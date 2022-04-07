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Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Світлана КізіловаЧетвер, 7 квітня 2022, 14:28
Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну
Російські військові зі Пскова, ілюстративне фото РИА Новости

Псковських десантників привезли на територію Білорусі, після чого вони мали рухатись у бік України для участі в бойових діях та спробі окупації. Однак російські військові масово відмовилися виконувати цей план командування, після чого їх повернули на місце дислокації у Псков.

Джерело: білоруське видання Наша Ніва, автор місцевого Телеграм-каналу "Псковська губернія"

Деталі: Близько 60 військовослужбовців зі Пскова відмовилися воювати на території України. Спочатку їх привезли на територію Білорусі, але після їх демаршу повернули до місця дислокації у Псков.

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Точна дата події наразі невідома, можливо, йдеться про другу половину березня.

При цьому у повідомленні "Псковської губернії" не зазначена кількість військових, які відмовилися воювати.

Дослівно: "Щодо кількісті військовослужбовців стверджувати не можу, але після новини "ПГ" мені вдалося "вийти" на водія, який ще минулого тижня вивозив з Білорусі частину цих хлопців до Пскова. Знаю особисто, тому інформація перевірена.

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Повторюся – я вважаю, що військовослужбовці повинні захищати свою батьківщину насамперед від нападу, а не брати участь у імперському ресентименті вузької групи осіб (а можливо навіть однієї людини) за межами власної країни".

Нагадаємо: У Гомельській області Білорусі виявлено міни, на одній із них підірвався співробітник білоруського Комітету держбезпеки.

Теми: війнаРосіяБілорусьУкраїна
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