Захисники захопили ворожі Буки
Четвер, 7 квітня 2022, 15:31
Група Сил спеціальних операцій захопила кілька одиниць техніки російської протиповітряної оборони.
Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook
Дослівно Командування ССО: "Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1 та ЗРК БУК М2".
Деталі: Захисники зазначили, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.
Повідомляється, що ССО продовжують "полювання за особливими та цінними трофеями".