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Захисники захопили ворожі Буки

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 15:31
Захисники захопили ворожі Буки
ФОТО З FACEBOOK 

Група Сил спеціальних операцій захопила кілька одиниць техніки російської протиповітряної оборони.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

Дослівно Командування ССО: "Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1 та ЗРК БУК М2". 

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Фото з Facebook 

Деталі: Захисники зазначили, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання. 

 
Фото з Facebook 

Повідомляється, що ССО продовжують "полювання за особливими та цінними трофеями". 

 
Фото з Facebook

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Теми: Українавійна
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