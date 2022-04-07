Захисники захопили ворожі Буки

Група Сил спеціальних операцій захопила кілька одиниць техніки російської протиповітряної оборони.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

Дослівно Командування ССО: "Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1 та ЗРК БУК М2".

Фото з Facebook

Деталі: Захисники зазначили, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

Фото з Facebook

Повідомляється, що ССО продовжують "полювання за особливими та цінними трофеями".