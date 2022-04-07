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Філатов заявив, що не оголошував евакуацію, а висловив особисту думку

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 18:05
Філатов заявив, що не оголошував евакуацію, а висловив особисту думку
Борис Філатов. Скриншот з відео

Мер Дніпра Борис Філатов пояснив, що він не оголошував евакуацію з міста, а закликав виїхати тих, хто може, та вразливі категорії населення, як він це робить постійно з початку війни.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Паніку відставити. Я буду дуже стислий, хоча в мене крутиться дуже багато поганих слів… По-перше, жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій.

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По-друге, уважно перегляньте сказане на брифінгу та у всіх моїх публічних виступах.

Найприкріше, що з другого дня війни, з кожної праски, і вже разів сто, я сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, літнім людям краще побути в спокійніших місцях".

Деталі: Мер підкреслив, що озвучував свою думку вже 100 разів, але "чомусь саме у 101 раз журналістів вирішило бомбардувати і вони влаштували вакханалію на всю країну".

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За словами Філатова, Дніпро як транзитний гуманітарний хаб готовий допомагати всім, хто приїхав з Харківської області, Донбасу та Приазов'я, але він "чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися".

Що було раніше: Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися, а певним категоріям населення – евакуюватися.

Теми: Дніпровійнаевакуація
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