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Мер Дніпра рекомендує евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

Четвер, 7 квітня 2022, 12:55
Мер Дніпра рекомендує евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям
Борис Філатов, фото Дніпропетровської ОДА (ОВА)

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися, а певним категоріям населення – евакуюватися.

Джерело: Борис Філатов на брифінгу, "Суспільне", Дніпропетровська ОДА (ОВА) 

Деталі: Мер порадив виїхати з Дніпра жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто не задіяний на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

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За його словами, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей. 

Пряма мова: "Голови військових адміністрацій Донецької та Луганської областей заявили, що всім мирним громадянам максимально швидко необхідно залишити територію цих регіонів. Тому велика кількість людей зараз прямує через Дніпро...

Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно".

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Деталі: Філатов додав, що з "Фельдман Екопарку" вдалося евакуювати кілька великих тварин – ведмедів, тигрів, левів: "Їх переправляємо далі. Ведмеді поїдуть на Синевир, леви – до Києва".

За словами мера, зараз у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю

Цьому передувало: 6 квітня віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, а також частини Харківської області – доки є така можливість.

На сході України у найближчі дні очікуються ще більш запеклі бої.

Теми: ДніпроевакуаціявійнаДонбас
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