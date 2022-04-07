В окупованому Мелітополі викрали вже понад 100 людей – мер
Четвер, 7 квітня 2022, 20:16
У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні
Пряма мова: "Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 людей".
Реклама:
Деталі: За словами Федорова, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.
Також вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не домігшись того ж від шкіл.
"Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами", - сказав Федоров.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало: Раніше стало відомо, що російські загарбники досі утримують у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму і викрали 5 директорів шкіл.