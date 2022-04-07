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В окупованому Мелітополі викрали вже понад 100 людей – мер

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 20:16
В окупованому Мелітополі викрали вже понад 100 людей – мер
Іван Федоров, фото з Facebook

У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 людей".

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Деталі: За словами Федорова, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.

Також вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не домігшись того ж від шкіл.

"Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами", - сказав Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше стало відомо, що російські загарбники досі утримують у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму і викрали 5 директорів шкіл.

Теми: Мелітопольокупація
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