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Міністр оборони США офіційно підтвердив передачу Україні розвідданих 

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 20:24
Міністр оборони США офіційно підтвердив передачу Україні розвідданих 
Ллойд Остін. фото: getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив офіційно, що американська розвідка ділиться останніми даними з українськими захисниками, зокрема щодо планів росіян із захоплення Донеччини та Луганщини.

Джерело: CNN

Пряма мова Остіна: "Ми надаємо їм розвідувальну інформацію для проведення таких операцій на Донбасі".

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Деталі: Остін відповідав комітеті Сенату США зі збройних сил.  Сенатор Том Коттон запитав міністра, чи США надають урядову розвідувальну інформацію українцям для бойових операцій на окупованій території Криму та Донбасу.

Остін промовчав щодо Криму. 

Крім того, американський посадовець підтвердив, що США не віднаджує Збройні сили України від проведення операцій проти росіян на окупованих територіях.

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Чому це важливо: Уперше високопосадовець США такого рівня, як Остін, публічно підтверджує обмін засекреченою урядовою інформацією розвідки між США та Україною.

Що було раніше: Раніше американська розвідка заявляла, що російська влада прагне здобути принаймні якусь відчутну перемогу в Україні до Дня перемоги 9 травня, аби провести традиційний парад на Красній площі в Москві.

Теми: розвідкаСШАвійнаДонбас
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