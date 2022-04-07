Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони США офіційно підтвердив передачу Україні розвідданих 

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 20:24
Ллойд Остін. фото: getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив офіційно, що американська розвідка ділиться останніми даними з українськими захисниками, зокрема щодо планів росіян із захоплення Донеччини та Луганщини.

Джерело: CNN

Пряма мова Остіна: "Ми надаємо їм розвідувальну інформацію для проведення таких операцій на Донбасі".

Деталі: Остін відповідав комітеті Сенату США зі збройних сил.  Сенатор Том Коттон запитав міністра, чи США надають урядову розвідувальну інформацію українцям для бойових операцій на окупованій території Криму та Донбасу.

Остін промовчав щодо Криму. 

Крім того, американський посадовець підтвердив, що США не віднаджує Збройні сили України від проведення операцій проти росіян на окупованих територіях.

Чому це важливо: Уперше високопосадовець США такого рівня, як Остін, публічно підтверджує обмін засекреченою урядовою інформацією розвідки між США та Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Раніше американська розвідка заявляла, що російська влада прагне здобути принаймні якусь відчутну перемогу в Україні до Дня перемоги 9 травня, аби провести традиційний парад на Красній площі в Москві.

Теми: розвідкаСШАвійнаДонбас
Головне сьогодні

фото, відеоУ Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 

По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА

відеоЗбройні сили знищили склад з боєприпасами окупантів

Україна отримала пропозицію на купівлю 100 самохідних гаубиць з Німеччини - ЗМІ

Макрон проти Ле Пен: у Франції проходить перший тур виборів президента

Ворог намагається прорватись під Ізюмом, штурмує Маріуполь, агітує за "ХерНР" - зведення

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка оцінила дії армії РФ в Україні: окупанти націлені на Схід
Окупантів, які були в Бучі, повернуть в Україну – ГУР
Розвідка Британії розповіла про стан військ РФ після виведення з півночі України
Останні новини
16:00
Перший за століття зовнішній дефолт Росії майже неминучий – Bloomberg
15:58
Ракетні удари по Дніпру: 5 постраждалих
15:42
Латвійські прикордонники через санкції ЄС розвернули на кордоні 152 фур з Білорусі та РФ
15:39
Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну
15:38
Харків замість Москви: у Києві українізували пам’ятник з містами-героями
15:30
Київщина: правоохоронці підтвердили смерть 1222 людей, які загинули від рук окупантів
15:27
Україна розірвала угоди з Білоруссю в галузі освіти і науки
15:24
На ЧАЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу
15:03
фото, відеоУ Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 
14:45
По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА
Усі новини...