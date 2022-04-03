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Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 05:45
Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін зі своєю армією прагне отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.

Джерело: CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими

Деталі: За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати "хоч якусь перемогу", і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, — сказав представник європейської оборони. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?"

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Теми: війнаРосіяПутінрозвідка
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