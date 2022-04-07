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Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби ті не голосували проти РФ – CNN  

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 22:42
Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби ті не голосували проти РФ – CNN  
Зала засідань генеральної асамблеї оон. фото: getty images

Джерела американського телеканалу CNN розповіли, що російські дипломати розіслали записку з погрозами делегаціям країн-членів ООН, аби вони не призупиняли участь РФ у діяльності Ради ООН з прав людини.

Джерело: CNN з посиланням на записку

Дослівно зміст записки: "Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок".

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Деталі: Росія погрожувала делегаціям, що за призупинення участі Росії в діяльності Ради ООН з прав людини для цих країн настануть "наслідки".

Передісторія:

  • Лідери країн Групи семи 7 квітня в спільній заяві закликали вигнати Росію з Ради ООН з прав людини, після того, як стало відомо про організацію російськими окупантами масових вбивств, зґвалтувань і тортур українців у Бучі.
  • 7 квітня на Генеральній асамблеї ООН представники 93 країн підтримали резолюцію щодо припинення участі росіян у Раді ООН.
  • Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на рішення образою, а також спробували поширити вигадану історію, ніби це вони самі попросились піти, а не їх вигнали.

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Теми: ООНРосіяміжнародна спільнотаправа людини
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