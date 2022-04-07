Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби ті не голосували проти РФ – CNN  

Джерела американського телеканалу CNN розповіли, що російські дипломати розіслали записку з погрозами делегаціям країн-членів ООН, аби вони не призупиняли участь РФ у діяльності Ради ООН з прав людини.

Джерело: CNN з посиланням на записку

Дослівно зміст записки: "Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок".

Деталі: Росія погрожувала делегаціям, що за призупинення участі Росії в діяльності Ради ООН з прав людини для цих країн настануть "наслідки".

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