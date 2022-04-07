Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби ті не голосували проти РФ – CNN  

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 22:42
Зала засідань генеральної асамблеї оон. фото: getty images

Джерела американського телеканалу CNN розповіли, що російські дипломати розіслали записку з погрозами делегаціям країн-членів ООН, аби вони не призупиняли участь РФ у діяльності Ради ООН з прав людини.

Джерело: CNN з посиланням на записку

Дослівно зміст записки: "Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок".

Деталі: Росія погрожувала делегаціям, що за призупинення участі Росії в діяльності Ради ООН з прав людини для цих країн настануть "наслідки".

Передісторія:

  • Лідери країн Групи семи 7 квітня в спільній заяві закликали вигнати Росію з Ради ООН з прав людини, після того, як стало відомо про організацію російськими окупантами масових вбивств, зґвалтувань і тортур українців у Бучі.
  • 7 квітня на Генеральній асамблеї ООН представники 93 країн підтримали резолюцію щодо припинення участі росіян у Раді ООН.
  • Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на рішення образою, а також спробували поширити вигадану історію, ніби це вони самі попросились піти, а не їх вигнали.

Теми: ООНРосіяміжнародна спільнотаправа людини
Головне сьогодні

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

фото, відеоУ Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 

По Дніпру нові "прильоти", повністю зруйнований аеропорт – ОДА

відеоЗбройні сили знищили склад з боєприпасами окупантів

Україна отримала пропозицію на купівлю 100 самохідних гаубиць з Німеччини - ЗМІ

Макрон проти Ле Пен: у Франції проходить перший тур виборів президента

Усі новини...
ООН
Росія уже давно не має відношення до прав людини – Зеленський
Росія, яку покарали у Раді ООН з прав людини, оголосила, що образилася і йде
24 держави проголосували проти вигнання Росії із Ради з прав людини ООН
Останні новини
17:58
В Україні від війни найбільше постраждали храми та комуністичні пам’ятники – Ткаченко
17:55
Володимир Огризко: про "гарантії безпеки" і переговори
17:51
Російський ВТБ позбавили контролю за німецьким банком
17:42
Фінляндія розблокувала вантаж з творами мистецтва з російських музеїв, затриманий через санкції
17:40
Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО – ЗМІ
17:34
Дерипаска: На побудову успішної економіки в Росії може піти 10 років
17:32
Сєвєродонецьк: російська армія в неділю відкрила вогонь по всьому місту
17:22
Окупанти викрали письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі
17:21
У прикордонній з Україною області РФ оголосили високий рівень терористичної небезпеки
17:20
Нові санкції Єврокомісії проти Росії містять інструменти для їх обходу – Мінінфраструктури
Усі новини...