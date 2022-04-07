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Якби всі мали хоча б 10% сміливості українців, загрози для світу не було б – Зеленський  

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 23:19
Якби всі мали хоча б 10% сміливості українців, загрози для світу не було б – Зеленський  
Фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський вважає, що загрози для міжнародних відносин не існувало би, якби світові лідери мали хоча би десяту частину сміливості українців.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 7 квітня

Пряма мова Зеленського: "Ми завжди були сміливими – найбільш сміливими у світі.

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Бо хто ж ще робив усе те, що роблять українці? Хто б ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії, захищати саму свободу? На кожних виборах, революціях і на війні.

Хто би ще мав таку сміливість боротися проти всіх сил Росії на землі, у повітрі й на морі? Хто б ще мав таку сміливість іти голіруч проти російської бронетехніки там, де рсоіянам вдалось тимчасово "щось там захопити"? 

Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світові, що лицемірство – погана зброя? І не просто говорити, а повертати світу честь. Хто б ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію й згадувати про мораль.

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А усіх політичних лідерів, якими б вони не були – навчати хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими?

Насправді – оце наш бренд! Оце – бути нами! Бути українцями – бути сміливими.

Якби всі у світі мали хоча би 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права не було б. Жодної небезпеки для свободи народів – не було би".

Деталі: Зеленський додав, що критерієм успіху в міжнародній політиці має стати саме сміливість, і передовсім у запроваджених санкціях проти Росії.

На його думку, розголос у західних ЗМІ повідомлень про те, що "санкції важливі, їх достатньо" спрямовані на переконування самих себе в тому, що запроваджені заходи діють. Утім, на його думку, якби чинних санкцій було достатньо, то журналістам не довелося доводити, що вони важливі й ефективні.

Але президент закликав до того, що санкції й покарання для Росії мають бути більш сміливими й жорсткими.

Що було раніше: В інтерв'ю індійським журналістам Зеленський пояснив, що Росія застосовує заборонену зброю, включно з ядерною, тоді, коли бачить слабкість і нерішучість, а не силу та впевненість у собі. Він закликав західних партнерів України бути жорсткішими та не боятися боротися з Росією, інакше буде ще більше горя та страждань.

Теми: Зеленськийміжнародна спільнотаправоукраїнці
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