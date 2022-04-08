Донеччина: Відновили рух евакуаційних потягів зі Слов'янська та Краматорська

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу в районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом.

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