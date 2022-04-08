Донеччина: Відновили рух евакуаційних потягів зі Слов'янська та Краматорська

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу в районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом.

Нагадаємо:

Ці три потяги були тимчасово заблоковані в Слов'янську та Краматорську після того, як 7 квітня ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Серед пасажирів поранених та постраждалих немає.

Щодня з Донеччини відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей. Ними скористалося понад 170 тисяч людей.