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Австралія передала Україні 20 "Бушмастерів"

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 квітня 2022, 06:25

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 млн доларів.

Джерело: посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook

Дослівно: "На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент".

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ФОТО: ВАСИЛЬ МІРОШНИЧЕНКО

Що передувало: 31 березня президент Володимир Зеленський звернувся до австралійського  парламенту із промовою та попросив бронетранспортери "Бушмастер". Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день.

Теми: Австралія
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