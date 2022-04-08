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В Бучі вже ідентифікували 163 вбитих росіянами мешканців – мер

Євген КізіловП'ятниця, 8 квітня 2022, 07:04

У звільненій від російських військ Бучі встановили особи 163 місцевих жителів, яких убили окупанти. Це близько половини знайдених наразі у місті тіл.

Джерело: мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їх прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, у тій чи іншій сім'ї".

Деталі: За його словами, на даний момент містом зібрано близько 320 тіл вбитих російськими окупантами бучанців.

Нагадаємо: В іншому інтерв'ю Федорук повідомив, що з кожним днем ​​зростає кількість виявлених тіл у Бучі, і майже всі – застрелені.

Теми: Бучажертвивійна
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