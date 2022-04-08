Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Бучі вже ідентифікували 163 вбитих росіянами мешканців – мер

Євген КізіловП'ятниця, 8 квітня 2022, 07:04

У звільненій від російських військ Бучі встановили особи 163 місцевих жителів, яких убили окупанти. Це близько половини знайдених наразі у місті тіл.

Джерело: мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їх прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, у тій чи іншій сім'ї".

Реклама:

Деталі: За його словами, на даний момент містом зібрано близько 320 тіл вбитих російськими окупантами бучанців.

Нагадаємо: В іншому інтерв'ю Федорук повідомив, що з кожним днем ​​зростає кількість виявлених тіл у Бучі, і майже всі – застрелені.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бучажертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: