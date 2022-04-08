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Регіони: удар по Одещині, вибухи на Херсонщині, обстріли Харківщини й Донбасу

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 09:01
Ілютсративне фото Генштабу ЗСУ

У ніч на 8 квітня тривали обстріли Харківщини, Луганщини, Донеччини, але вдалося розблокувати рух трьох евакуаційних автобусів на Донеччині, крім того, був ракетний удар по Одеській області та вибухи в Херсонській області, остання потерпає без води і ліків.   

Джерело: дані голів ОДА (ОВА) станом на 8 ранку п’ятниці 

Деталі: Харків: вночі ворог знову обстріляв з артилерії житлові райони міста: Салтівка, ХТЗ, Олексіївка. 14 постраждалих, 1 жінка загинула. 

По області росіяни завдали удари по Дергачах та Балаклії.

Крім того, окупанти пошкодили залізницю в Барвінковому, постраждалих немає. 

Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній,  Рубіжному. Ввечері ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. 

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На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

Донеччина: російські війська загострюють ситуацію, "підтискаючи" в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного.

В четвер були удари з гелікоптера по Вугледару, Слов'янську (ракета ХА55), внаслідок чого було пошкоджено більше 10 будинків. 

Крім того, були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. На даний час потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького.

В результаті обстрілів – троє поранених цивільних.

"Маріуполь – без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника", – йдеться у повідомленні.

Одеська область: внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури на Одещині близько о 22:50. Подробиці уточнюються.

Миколаївська область: на усій території ніч була відносно спокійною, окрім Баштанського району, там були обстріли. Деталі з’ясовуються. 

Херсонщина: вночі в області було чутно вибухи. Інформація щодо наслідків наразі відсутня. 

Загалом ситуація на Херсонщині стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне – ліків, наголошує влада.

Росіяни продовжують мародерити.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині. 

Теми: війнаДонбасОдеська областьХерсонська область
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