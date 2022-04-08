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Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 11:01
фото з сайту оп

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його уряд затвердив список держав, які здійснюють "недружні дії щодо республіки".

Джерело: державний портал pravo.by

Деталі: Список датується 6 квітня, а 8 квітня опублікований на Національному інтернет-порталі.

До "чорного списку" увійшли 12 країн та весь Європейський союз. Але Україну не назвали "недружньою".

 

Чому це важливо: Білорусь, як і Росія, веде війну проти України. Щовечора з її території запускаються російські ракети, а на початку війни з Білорусі увійшли окупаційні війська.

Лукашенко каже, що навіть провів без відома української влади на території України спеціальну операцію "щодо звільнення білорусів".

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнапропаганда
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