Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його уряд затвердив список держав, які здійснюють "недружні дії щодо республіки".

Джерело: державний портал pravo.by

Деталі: Список датується 6 квітня, а 8 квітня опублікований на Національному інтернет-порталі.

Реклама:

До "чорного списку" увійшли 12 країн та весь Європейський союз. Але Україну не назвали "недружньою".

Чому це важливо: Білорусь, як і Росія, веде війну проти України. Щовечора з її території запускаються російські ракети, а на початку війни з Білорусі увійшли окупаційні війська.

Лукашенко каже, що навіть провів без відома української влади на території України спеціальну операцію "щодо звільнення білорусів".