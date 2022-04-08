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Росіяни вдарили ракетами по вокзалу у Краматорську: пів сотні загиблих, більше ста поранені

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 11:18
Росіяни вдарили ракетами по вокзалу у Краматорську: пів сотні загиблих, більше ста поранені
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого мінімум 50 людей загинули та понад 100 отримали поранення.  

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, Укрзалізниця у Telegram 

Пряма мова Кириленка: "Касетним Іскандером – по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти (пізніше Кириленко повідомив, що за уточненою інформацією, краматорський вокзал був атакований "Точкою-У" – ред.).

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Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей".

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Деталі: За словами Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Голова облВА підкреслив, що російські окупанти "добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей". 

 
Фото Укрзалізниці з Telegram

Укрзалізниця спочатку повідомляла, що на вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети, у результаті чого більше 30 людей загинули та понад 100 осіб отримали поранення.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей. До лікарень було доправлено 98 осіб, але він допустив, що кількість постраждалих більша.

 
Фото Укрзалізниці з Telegram

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував фото залишків ракети.  

 

Для довідки: Варто зазначити, що балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" є тільки у росіян, тоді як ракетні комплекси "Точка-У" є і в Росії, і в Україні. Російські окупанти можуть використовувати "Точку-У", щоб убиваючи українське населення (на вокзалі переважно були жінки, діти та люди літнього віку, які хотіли евакуюватися – ред.), звинувачувати у обстрілах Україну. Росія вже не раз використовувала таку тактику. Наприклад, у 2014 році російські військові з "Бука" збили малазійський Боїнг, тоді Росія теж намагалась перекласти відповідальність на Україну.

Краматорськ перебуває під повним контролем України.

Передісторія: 

  • Раніше Кириленко повідомив, що 7 квітня евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено.
     

Теми: Краматорськвійнажертвиевакуація
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