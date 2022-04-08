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"Дружба народів", яка вбиває: пропонують перейменувати 5 станцій метро Києва

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 12:20
Дружба народів, яка вбиває: пропонують перейменувати 5 станцій метро Києва

Очільник столичного метрополітену пропонує меру Києва перейменувати 5 станцій, пов’язаних з історією Росії чи Білорусі, які розв’язали кровопролитну війну проти України.

Джерело: начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський у Facebook

Пряма мова: "Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки.

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Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!

 

Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!".

Нагадаємо: Від початку повномасшатбного наступу Росії на Україну 24 лютого, в столичному метрополітені укриваються тисячі людей від бомб та ракет, які російський агресор запускає в тому числі і з території Білорусі.

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Теми: метроКиїввійна
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