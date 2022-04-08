"Якщо зло не покарати, воно не зупиниться": Зеленський про удар по Краматорську

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіянами у залізничний вокзал в Краматорську, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення.

Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться.