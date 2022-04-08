Удар по евакуації в Краматорську: серед загиблих є діти

Серед загиблих внаслідок російського удару по залізничній станції у Краматорську є діти.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені. Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, за кожне відібране життя, Росія відповість перед законом".

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Деталі: За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війні.

За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей.

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Що передувало: 8 квітня Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську (за попередньою інформацією – з комплексу "Точка У"). Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг

Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Мінімум 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення.