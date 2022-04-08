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Удар по евакуації в Краматорську: серед загиблих є діти

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 12:53
Удар по евакуації в Краматорську: серед загиблих є діти
фото поліції

Серед загиблих внаслідок російського удару по залізничній станції у Краматорську є діти.

Джерело: Національна поліція 

Дослівно: "Вже відомо про загиблих, серед яких є діти. Також є поранені.  Допомога надається всім, хто її потребує. За кожен злочин, за кожне відібране життя, Росія відповість перед законом".

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Деталі: За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війні.

За даними Служби безпеки України, відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей.

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Що передувало: 8 квітня Росія вдарила по залізничній станції у Краматорську (за попередньою інформацією – з комплексу "Точка У"). Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг

Зараз на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Мінімум 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення.  

Теми: Краматорськвійна
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