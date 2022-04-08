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ДБР з'ясовує, хто поміг Тупицькому в розпал війни втекти за кордон

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 14:11
фото "Схем"

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування щодо організації правоохоронцями та цивільними незаконного переправлення через кордон екссудді та відстороненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Повідомляється, що в ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що Тупицький залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Тупицького зафіксували в Австрії у центрі Відня поруч з автомобілем, зареєстрованим на дружину.

За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство.

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Що передувало: Журналісти "Схем" встановили, що відсторонений голова Конституційного суду 59-річний Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Його зафіксували у Відні. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Теми: ТупицькийкордонДБР
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