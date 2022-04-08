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ДБР з'ясовує, хто поміг Тупицькому в розпал війни втекти за кордон

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 14:11
ДБР з'ясовує, хто поміг Тупицькому в розпал війни втекти за кордон
фото "Схем"

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування щодо організації правоохоронцями та цивільними незаконного переправлення через кордон екссудді та відстороненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Повідомляється, що в ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що Тупицький залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

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Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Тупицького зафіксували в Австрії у центрі Відня поруч з автомобілем, зареєстрованим на дружину.

За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

ВІДЕО ДНЯ

Триває слідство.

Що передувало: Журналісти "Схем" встановили, що відсторонений голова Конституційного суду 59-річний Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Його зафіксували у Відні. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Теми: ТупицькийкордонДБР
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