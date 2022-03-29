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Ексголова КС Тупицький незаконно втік до Відня – ЗМІ

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 21:52
Ексголова КС Тупицький незаконно втік до Відня – ЗМІ
фото: "Схеми"

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

 
усі фото: "Схеми"

Деталі: Як стверджує програма, 59-річний Тупицький перетнув кордон неофіційно. Відповідно до даних джерел "Схем" серед прикордонників, у їхній базі даних відсутня відмітка про виїзд Тупицького з України.

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22 лютого 2022 року він прилетів з Туреччини в Україну – і з того часу офіційно не перетинав кордон.

За інформацією журналістів, після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну Тупицький разом з родиною переїхав на захід України, зокрема, до міста Стрий Львівської області.

 

Вже у розпал війни Росії проти України, відповідно до даних від прикордонників, 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

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При цьому сам відсторонений голова КСУ офіційно кордон не перетинав. Втім, за даними "Схем", він також виїхав з України.

 

Нині, як свідчать фотографії, які опинились у розпорядженні журналістів – суддя перебуває у Відні. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

"Схеми" зв’язалися з Олександром Тупицьким телефоном, але він кинув слухавку.

Передісторія

  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • У грудні 2021 року Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини. Тупицького внесли до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі".

Теми: ТупицькийкордонАвстрія
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