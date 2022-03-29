Ексголова КС Тупицький незаконно втік до Відня – ЗМІ

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

усі фото: "Схеми"

Деталі: Як стверджує програма, 59-річний Тупицький перетнув кордон неофіційно. Відповідно до даних джерел "Схем" серед прикордонників, у їхній базі даних відсутня відмітка про виїзд Тупицького з України.

22 лютого 2022 року він прилетів з Туреччини в Україну – і з того часу офіційно не перетинав кордон.

За інформацією журналістів, після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну Тупицький разом з родиною переїхав на захід України, зокрема, до міста Стрий Львівської області.

Вже у розпал війни Росії проти України, відповідно до даних від прикордонників, 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

При цьому сам відсторонений голова КСУ офіційно кордон не перетинав. Втім, за даними "Схем", він також виїхав з України.

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Нині, як свідчать фотографії, які опинились у розпорядженні журналістів – суддя перебуває у Відні. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

"Схеми" зв’язалися з Олександром Тупицьким телефоном, але він кинув слухавку.

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