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Десантники знову вполювали російський гелікоптер зі "Стугни"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:20

Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Джерело: військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook

Деталі: За його даними, це робота 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Джерело УП у військових колах підтвердило цю інформацію.

Напрямок, де було збито вертоліт, не розкривається.

Що передувало: 5 квітня на Харківщині птуристи 95 ОДШБ також збили ворожий гелікоптер із ПТРК "Стугна".

Теми: війна
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