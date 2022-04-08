Десантники знову вполювали російський гелікоптер зі "Стугни"

Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Джерело: військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook

Деталі: За його даними, це робота 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Джерело УП у військових колах підтвердило цю інформацію.

Напрямок, де було збито вертоліт, не розкривається.

Що передувало: 5 квітня на Харківщині птуристи 95 ОДШБ також збили ворожий гелікоптер із ПТРК "Стугна".