Десантники знову вполювали російський гелікоптер зі "Стугни"
П'ятниця, 8 квітня 2022, 17:20
Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
Джерело: військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook
Деталі: За його даними, це робота 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Джерело УП у військових колах підтвердило цю інформацію.
Напрямок, де було збито вертоліт, не розкривається.
Що передувало: 5 квітня на Харківщині птуристи 95 ОДШБ також збили ворожий гелікоптер із ПТРК "Стугна".