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Медведєв назвав санкції актом агресії, за який раніше погрожував ядерною зброєю

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:38
Дмитро Медведєв, Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції Заходу проти РФ можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. Раніше він називав акт агресії однією з причин можливого застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: РБК

Пряма мова: "Санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Російської Федерації, як одна з форм гібридної війни.

У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права.

Ніхто не має сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах і межах, які вважатиме доречними".

Довідка: Росія 8 років здійснювала гібридну агресію проти України. З 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення з численними жертвами серед мирного населення, за що проти неї країни Заходу продовжують вводити санкції. 

Що передувало: 26 березня Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

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Одним із них він назвав "акт агресії проти Росії або її союзників, у результаті якого під загрозою опинилося б існування країни".

Теми: Росіяядерна зброясанкції
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