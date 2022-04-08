Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв назвав санкції актом агресії, за який раніше погрожував ядерною зброєю

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:38
Медведєв назвав санкції актом агресії, за який раніше погрожував ядерною зброєю
Дмитро Медведєв, Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції Заходу проти РФ можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. Раніше він називав акт агресії однією з причин можливого застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: РБК

Пряма мова: "Санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Російської Федерації, як одна з форм гібридної війни.

Реклама:

У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права.

Ніхто не має сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах і межах, які вважатиме доречними".

Довідка: Росія 8 років здійснювала гібридну агресію проти України. З 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення з численними жертвами серед мирного населення, за що проти неї країни Заходу продовжують вводити санкції. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 26 березня Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Одним із них він назвав "акт агресії проти Росії або її союзників, у результаті якого під загрозою опинилося б існування країни".

Теми: Росіяядерна зброясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: