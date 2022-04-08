Медведєв назвав санкції актом агресії, за який раніше погрожував ядерною зброєю
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції Заходу проти РФ можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. Раніше він називав акт агресії однією з причин можливого застосування Росією ядерної зброї.
Джерело: РБК
Пряма мова: "Санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Російської Федерації, як одна з форм гібридної війни.
У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права.
Ніхто не має сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах і межах, які вважатиме доречними".
Довідка: Росія 8 років здійснювала гібридну агресію проти України. З 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення з численними жертвами серед мирного населення, за що проти неї країни Заходу продовжують вводити санкції.
Що передувало: 26 березня Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.
Одним із них він назвав "акт агресії проти Росії або її союзників, у результаті якого під загрозою опинилося б існування країни".