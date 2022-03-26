Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках
Субота, 26 березня 2022, 07:49
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.
Джерело: російське пропагандистське видання РБК
Деталі: За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
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А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.
Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.
І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.
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Передісторія:
- 27 березня, на 4-й день російської війни в Україні, президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Згідно з сайтом Міноборони РФ, стратегічні сили стримування "призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора (завдання йому поразки), у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї". ССС включають Стратегічні наступальні сили (СНС) і Стратегічні оборонні сили (СОС).
- 2 березня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.