Енергодар: росіяни захопили будівлю "Укртелекому"
П'ятниця, 8 квітня 2022, 17:40
Ворог взяв під свій контроль приміщення "Укртелекому" в Енергодарі.
Джерело: повідомлення місцевого каналу у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти захопили в Енергодарі приміщення "Укртелекому"!
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Винесене все обладнання.
Місто остаточно може залишитись без українського зв’язку та інтернету".
Нагадаємо: росіяни та їхні поплічники в Енергодарі Запорізької області почали створювати фейкові органи влади.
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