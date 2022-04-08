Енергодар: росіяни захопили будівлю "Укртелекому"

Ворог взяв під свій контроль приміщення "Укртелекому" в Енергодарі.

Джерело: повідомлення місцевого каналу у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти захопили в Енергодарі приміщення "Укртелекому"!

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Винесене все обладнання.

Місто остаточно може залишитись без українського зв’язку та інтернету".

Нагадаємо: росіяни та їхні поплічники в Енергодарі Запорізької області почали створювати фейкові органи влади.